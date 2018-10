Speedway-Rennen in Dohren: „Rest der Welt“ siegt deutlich MEC öffnen

Auch die starke Performance von Kapitän Kai Huckenbeck (vorne) konnte beim Flutlicht-Speedway-Rennen in Dohren nicht die deutliche Niederlage für das deutsche Team verhindern. Der „Rest der Welt“ war auf dem Eichenring eine Klasse für sich. Foto: Werner Scholz

Dohren. Wie in den letzten Jahren hat sich das Team „Rest der Welt“ gegen das deutsche Team beim Internationalen Flutlicht-Speedway-Rennen in Dohren durchgesetzt. Trotz einer deutlichen Niederlage sorgten die rund 3600 Zuschauer für eine tolle Atmosphäre am Eichenring.