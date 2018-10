1:1 in einem bissigen U20-Länderspiel in Meppen MEC öffnen

Ein interessantes Duell zwischen den U-20-Nationalmannschaften von Deutschland und den Niederlanden sahen 2450 Zuschauer in Meppen. Hier bereitet der Hamburger Manuel Wintzheimer die Führung des Gastgebers vor. Foto: Scholz

Meppen Das Länderspiel hielt, was es versprochen hatte. Die U-20-Nationalmannschaften von Deutschland und den Niederlanden trennten sich in einer spannenden und flotten Partie vor 2450 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena 1:1 (1:1).