Länderspiel der Regionen 2019 in Emmen MEC öffnen

Vorangetrieben wurden die Planungen für das Länderspiel der Regionen von deutschen und niederländischen Organisatoren. Foto: Scholz

Meppen. Besser hätte die Abstimmung nicht gelingen können. Vor dem U-20-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Meppen gaben die Organisatoren weitere Details zum Länderspiel der Regionen bekannt. Der Vergleich zwischen den Vertretungen der Nord-Niederlande und Nord-Deutschlands findet am 15. Juni in Emmen statt.