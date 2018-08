Zufrieden: HSG-Trainer Heiner Bültmann. Sein Team überzeugte beim Test gegen Hamm. Foto: Leißing

Lingen Doppeltest für die HSG Nordhorn-Lingen gegen zwei Zweitliga-Rivalen als Einstimmung auf das DHB-Pokalspiel am Samstag in Schalksmühle gegen den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt. In Lingen behauptete sich das Zwei-Städte-Team knapp mit 28:27 (18:14) gegen den VfL Eintracht Hagen. Der Vergleich in Sendenhorst gegen den ASV Hamm-Westfalen wurde beim Stand von 18:14 (14:11) wegen der Verletzung eines ASV-Spielers abgebrochen.