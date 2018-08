Die HSG Nordhorn-Lingen (hier mit Patrick Miedema, rotes Trikot) setzte sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen den ASV Hamm-Westfalen mit 25:20 durch. Foto: Doris Leißing

Nordhorn Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im DHB-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt (Samstag, 18. August, 18 Uhr) in der Sporthalle der SG Schalksmühle-Halver hat die HSG Nordhorn-Lingen zwei Testspiele angelegt. Mit dem VfL Eintracht Hagen am Freitag (19 Uhr in der Kiesberghalle in Lingen) und dem ASV Hamm-Westfalen am Samstag (17 Uhr) in der St.-Martin-Sporthalle in Sendenhorst geht es gegen zwei Ligarivalen der kommenden Spielzeit.