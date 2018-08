Sicherte sich Bronze in der Altersklasse M60: Martin Janning vom SV Union Meppen. Foto: Carsten Nitze

Zella-Mehlis Den größten Erfolg seiner bisherigen sportlichen Laufbahn hat Leichtathlet Martin Janning vom SV Union Meppen am Sonntag in Zella-Mehlis (Thüringen) gefeiert. Bei den Deutschen Masters-Meisterschaften im Werfer-Fünfkampf gewann der einzige emsländische Teilnehmer mit 3467 Punkten die Bronzemedaille in der Altersklasse M60.