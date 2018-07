Präsentiert sich derzeit in starker Form: Arne Möller vom DLRG. Foto: Steph Dittschar

Emsbüren Die DLRG-Bundestrainerin Elena Prelle hat die Nominierungen für die Teilnahme an den Junioren-Europameisterschaften in Irland bekannt gegeben. Insgesamt wurden sechs Sportlerinnen und sechs Sportler für die vom 11. bis 15. September in Kilkee/Limerick stattfindenden Wettkämpfe nominiert. Auch der Emsbürener Arne Möller zählt dazu.