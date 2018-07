Zufrieden: Amelie Vedder, die über 800 Meter den vierten Platz belegte, und Trainer Gerd Janning. Foto: Janning

Rostock Starker Auftritt von Amelie Vedder von Union Meppen bei den Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock. Die junge Emsländerin belegte in der U18 über 800 Meter den vierten Platz in 2:13,69 Minuten. „Das ist ein super Ergebnis. Es war ein sehr couragierter Lauf“, stellte Trainer Gerd Janning zufrieden fest und verwies auf die in diesem Jahr besonders starke Konkurrenz in Vedders Altersklasse.