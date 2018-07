Werlte Am vergangenen Wochenende hat zum 12. Mal hat das Werlter Hünenstein Turnier stattgefunden. Nach dem Scheibennadelturnier am Samstag folgte das 7. Internationale Sternturnier einen Tag später. „Es waren Schützen aus Hamburg, aus Arolsen bei Kassel, aus Hanau bei Frankfurt und sogar aus den Niederlanden am Start“, freute sich Hermann Nortmann, 1. Vorsitzender des BSC Werlte, über eine große Resonanz.

Aus emsländischer Sicht sorgten beim Scheibennadelturnier vor allem Mathias Kramer (BSC Werlte) mit seinem zweiten Platz mit 621 Ringen in der Jugendklasse und Hermann Nortmann mit Rang drei in der Altersklasse mit 560 Ringen für Aufsehen.

Beim Internationalen Sternturnier ging es um ein Preisgeld von 1000 Euro. „Aufgeteilt wurde die Siegprämie in jeweils 250 Euro für das beste Gesamtergebnis in der Recurve- und Compoundklasse der Männer sowie der Frauen“, so Nortmann.

Elite des deutschen Bogenschießens am Start

In der Herren-Klasse mit dem Recurvebogen gewann Lars-Derek Hoffmann aus Hamm mit insgesamt 1257 Ringen. Bei den Damen war Elke Heins aus dem Kader des Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) an diesem Tag nicht zu schlagen und holte sich mit 1270 Ringen den Sieg.

In der Damen-Klasse mit dem Compoundbogen setzte sich die amtierende Deutsche Meisterin Kristina Heigenhauser vom Team Marstall aus Hamburg mit 1388 Ringen die Krone auf. Heigenhauser schießt übrigens auch in der deutschen Nationalmannschaft und nahm zudem beim Weltcup in Berlin teil, der vom 17. bis 22. Juli stattfand. In der Herren-Klasse schoss ihr Freund Marcel Trachsel das höchste Ergebnis. Auch Trachsel ist amtierender Deutscher Meister und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft.