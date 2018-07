Nicht mehr im Emsland aktiv: Antonia Joachimmeyer. Foto: Scholz

Meppen. Im Tischtennis-Sport hat es in diesem Jahr auf dem Transfermarkt – wie schon in der vergangenen Saison – innerhalb des Emslandes relativ wenig Bewegungen gegeben. Auf der anderen Seite haben elf Aktive den Kreis verlassen, so viele wie selten zuvor. Vier Aktive haben den Weg ins Emsland gefunden (Vorjahr drei).