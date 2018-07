Zum ersten Einsatz für die HSG Nordhorn-Lingen kamen Julian Possehl, Georg Pöhle und Bart Ravensbergen (v.l.) beim Test in Bönen. Der Zweitligist setzte sich 40:16 beim Landesligisten durch. Foto: Leißing

Nordhorn Die Belastung in der Vorbereitung ist groß. Nach zehn Einheiten setzte sich Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Donnerstagabend im ersten Test beim Landesligisten RSV Altenbögge-Bönen mit 40:16 (22:9) durch. Am heutigen Freitag trifft das Team um 18 Uhr im Nordhorner Euregium auf Bundesligaabsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke.