Lingen Für den sechsten Budenzauber Emsland am 12. Januar 2019 in der Emslandarena stehen nun endgültig alle teilnehmenden Teams fest. Erstmals wird die Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen in Lingen antreten.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom SV Meppen, VfL Osnabrück, FC Schalke 04, dem 1. FC Nürnberg und dem SV Werder Bremen. Damit ist klar, dass Vorjahressieger Borussia Mönchengladbach nicht dabei sein wird.

Die Leverkusener haben in den vergangenen Jahren auf der Budenzauberserie beeindruckende Erfolge erzielen können. Das Finalturnier in Berlin konnten sie zwischen 2011 und 2013 dreimal in Folge gewinnen und in Krefeld holten sie 2015 den Titel. Mit Bernd Schneider, Ulf Kirsten und Carsten Ramelow spielten dabei auch große Stars auf. Für den Budenzauber Emsland darf wieder mit einer starken Mannschaft von Bayer 04 gerechnet werden.

Der VfL Osnabrück kann in der Emslandarena mit der Unterstützung seiner zahlreichen Fans rechnen. Die Lila-Weißen haben das Turnier 2016/17 gewonnen. Unter den Legenden des Clubs wie Thommy Reichenberger, Wolfgang Schütte, Joe Enochs und viele anderen ist das Turnier hoch angesehen.

Wieder im Januar

Der nächste Budenzauber kehrt im Terminkalender in den Januar zurück: Nachdem die letzten zwei Auflagen weit vor Weihnachten ausgetragen wurden, findet das sechste Turnier für Traditionsmannschaften am 12. Januar 2019 in der Emslandarena Lingen statt.

Gladbach schlägt Schalke

Borussia Mönchengladbach hat im Oktober 2017 die letzte Auflage des Budenzaubers in Lingen gewonnen. Die Weisweiler Elf setzte sich im Finale in allerletzter Sekunde mit 4:3 gegen Schalke durch. Der SV Meppen belegte den dritten Platz.