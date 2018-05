Nordhorn. Im vorletzten Heimspiel der Saison will Handball-Zweitligist HSG Nordhorn wieder Punkte sammeln gegen einen besser platzierten Gegner. Das ist noch nicht so oft gelungen. Der Tabellen-Achte erwartet am Samstag um 19.30 Uhr im Euregium den Vierten HSC 2000 Coburg.

In den bisherigen zwölf Duellen mit den Mannschaften von Platz eins bis sieben hat das Zwei-Städte-Team gerade 4:20 Punkte gesammelt. Den einzigen Sieg verbuchte die HSG beim 24:22 gegen HBW Balingen-Weilstetten. Beim ASV Hamm-Westfalen und gegen den VfL Lübeck-Schwartau wurden die Punkte geteilt. Sonst stehen nur Niederlagen zu Buche. Wie auch beim 22:30 im Dezember in Coburg.

Duo fehlt weiter

„Das wollen wir natürlich ändern“, erklärt Trainer Heiner Bültmann. Sein Team belegt Rang acht, weil es ziemlich regelmäßig gegen die Kontrahenten gepunktet hat, die schlechter platziert sind. Die in dieser Saison oft personell gebeutelte Mannschaft ist nahezu komplett. Nur der langzeitverletzte Frank Schumann und Mannschaftskapitän Alex Terwolbeck, bei dem noch keine Prognose über ein Comeback möglich ist, fehlen.

Miedema wieder ohne Probleme

Luca de Boer, Philipp Vorlicek und Lasse Seidel sind nach Verletzungspause bereits wieder zum Einsatz gekommen. „Es wird von Woche zu Woche besser“, stellt Bültmann fest. De Boer soll im Innenblock mit Toon Leenders noch mehr Einsatzzeiten bekommen, auch wenn Shooter Jens Wiese weiter auch auf dieser Position vertreten ist. Vorlicek wurde zuletzt überwiegend in der Abwehr eingesetzt. Jetzt geht es auch im Angriff wieder. „Er hat voll trainiert“, sagt der Coach. Bei Patrick Miedema ist die Rippenprellung abgeklungen, mit der er sich seit einigen Wochen herumgeplagt hat, die die HSG aber nicht öffentlich gemacht hat.

Platz acht festigen

Nordhorn-Lingen will mit einem Erfolg den achten Platz festigen. Auf Rang neun hat Emsdetten drei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Rückstand, DJK Rimpar auf Position sieben drei Zähler Vorsprung. „Gerade die Heimspiele wollen wir gewinnen“, gibt Bültmann die Devise aus.

HSC verlor in Rückrunde nur einmal auswärts

Mit dem HSC 2000 Coburg kommt ein starker Gegner. Der Bundesligaabsteiger musste die sofortige Rückkehr abhaken. Der Bergische HC und SG BBM Bietigheim sind bereits enteilt. Die Coburger sind nicht so gut in die Zweitliga-Saison gestartet. Doch die Oberfranken, die auswärts (22:12) fast so gut gepunktet haben wie in eigener Halle (24:12), haben Qualität bewiesen. Sie gewannen die letzten sechs Auswärtspartien, verloren in der Rückrunde in fremder Halle nur in Balingen.

Frust nach Derby-Niederlage

Für Frust hat die jüngste Derby-Pleite (17:22) gegen DJK Rimpar gesorgt. Zum zehnten Mal in Folge blieb der HSC gegen die Unterfranken sieglos. Das sei ein Schlag ins Kontor, erklärte Trainer Jan Gorr enttäuscht. Er muss weiter auf einige verletzte Akteure verzichten. Besonders schmerzt der Ausfall von Torwart Jan Kulhanek. Zu den auffälligsten Akteuren zählen der Schwede Tobias Varvne, der im Rückraum viel Zug zum Tor beweist und Rechtsaußen Florian Billek, einer der gefährlichsten Schützen der Liga.

Anzeige Anzeige

Fanbus fährt um 18 Uhr

Wie bei allen Heimspielen setzt die HSG Nordhorn-Lingen einen Busshuttle für die emsländischen Fans ein. Er setzt sich um 18 Uhr an der Emslandarena Lingen in Bewegung. Die Rückfahrt ist um 21.30 Uhr geplant. Die Fahrt ist kostenlos.