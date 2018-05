TC Bawinkel klettert in der Hitze an die Spitze MEC öffnen

Eifrige Punktesammlerin für BW Papenburg beim 3:3 bei RW Bremen war Henrieke Breer. Foto: Glosemeyer

Bawinkel. Die emsländischen Tennisteams aus der Landes- und Verbandsliga waren am Wochenende wieder im Einsatz. Dabei überzeugten bei brüllender Hitze die Damen des TC Bawinkel, die sich durch ein 5:1 beim TC Visbek II an die Tabellenspitze der Verbandsliga schoben. „Wir mussten bis an die Substanz gehen“, kommentierte Spielerin Jacqueline Cordes. Keine Siege konnten die Damen des TC BW Pabenburg in der Landesliga und die Herren des TC BW Lingen einfahren.