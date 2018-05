Meppen. Auf gleich mehrfachen Heimvorteil können die emsländischen Leichtathleten in der anstehenden Sommersaison bauen. Eine Norddeutsche, drei Niedersachsen-Meisterschaften und das Bundessportfest der DJK-Vereine finden in diesem Jahr im Emsland statt.

Am Pfingstwochenende (19. bis. 21 Mai) eröffnet das DJK-Bundessportfest, die größten nationalen Titelkämpfe der im katholischen Sportverband organisierten Leichtathleten, den Meisterschaftsreigen im Meppener Stadion am Helter Damm.

Nur zwei Wochen später geben sich dann im Wochenrhythmus die besten Leichtathleten aus Niedersachsen im Emsland die Klinke in die Hand.

So erwartet am 2. und 3. Juni die vielseitigsten Athleten der U18-, U20- und U23-Junioren, sowie Frauen und Männer eine wahre Mammutmeisterschaft in Papenburg. Neben den Norddeutschen Einzel- und Teammeisterschaften im Vier-, Fünf-, Sieben- und Zehnkampf, kämpfen die „Könige der Leichtathleten“ auch um die Niedersachsen- und Bezirkstitel im Waldstadion.

Am 10. Juni geht es dann im Lingener Emslandstadion für die besten niedersächsischen Nachwuchsleichtathleten der U16 um die Titelehren bei den Landesmeisterschaften im Blockmehrkampf.

Eine weitere Woche später, am 16. und 17. Juni, steht abermals das Papenburger Waldstadion im Mittelpunkt der niedersächsischen Leichtathletik. Dabei hoffen die Verantwortlichen der LG Papenburg Aschendorf auf reichlich Zuspruch der besten Niedersachsen bei den Landes-Einzelmeisterschaften der Frauen und Männer, sowie der U18. So könnten knapp zwei Monate vor den Europameisterschaften in Berlin (7. bis 12. August) einige potenzielle EM-Teilnehmer die Meisterschaften im Waldstadion nutzen, um sich im Emsland für den Saisonhöhepunkt in der Bundeshauptstadt zu qualifizieren.

Rechtzeitig reagierte auch der Leichtathletik-Kreisverband auf die anstehenden Großereignisse und bildete bereits im Frühjahr in zwei mehrtägigen Seminaren 24 neue Kampfrichter und 14 Schiedsrichter aus.