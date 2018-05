Hemsen. Mit einem souveränen Sieg sind die Footballer der Meppen Titans in die neue Saison gestartet. Vor etwa 250 Zuschauern besiegten sie die Westersteder Wölfe SV mit 45:12.

Nachdem das Derby gegen die Hasetal Raiders ausgefallen war, weil die Raiders keine spielfähige Mannschaft aufbieten konnten, lautete der erste Gegner Westerstede.

Die ersten Punkte der Partie erzielte Manuel Telgen per Field Goal. Gleich zu Beginn des zweiten Viertels gelang David Kaminski durch einen langen Lauf der erste Touchdown des Tages. Kurz darauf punkten auch die Westersteder Wölfe zum zwischenzeitlichen 10:6. Quarterback Christoph Steinmetz passte dann auf Sebastian Sommer, der in seinem ersten Spiel den nächsten Touchdown für die Titans erzielte. Nach dem verwandelten Extrapunkt ging es mit 17:6 in die Halbzeit.

Kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit musste das Spiel aufgrund eines Gewitters für 55 Minuten unterbrochen werden. Nach der Unterbrechung bauten die Titans durch zwei weitere Touchdowns von Walter Ginder und Karsten Rolfes die Führung souverän aus. Auch die Gäste aus Westerstede punkteten nochmals durch einen Touchdown. Durch einen langen Lauf baute Quarterback Christoph Steinmetz die Führung aus.

Neben der herausragenden Leistung der Offense zeigte auch die Defense der Titans eine sehr starke Leistung. Zwei Interceptions durch Stefan Bahnmann und ein Interception-Return-Touchdown von Gregor Mainzer zum Endstand von 45:12 belegen dies eindrucksvoll. Vor dem offiziellen Ende der regulären Spielzeit wurde in Absprache mit den Headcoaches beider Teams wegen erneut aufziehendem Gewitter das Spiel beendet.

Das nächste Heimspiel der Titans findet am 24. Juni um 15 Uhr gegen die Eastfrisian Ducks statt.