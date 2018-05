brun Meppen. In den Tischtennis-Relegationsspielen wurden letzte Auf- und Abstiegsfragen geklärt.

Herrenbezirksoberliga: BW Papenburg, Vizemeister der Bezirksliga Süd, hatte sich mit dem TTV Cloppenburg, Tabellenzweiter der Staffel Ost, auseinanderzusetzen. Mit der optimalen Einstellung und der passenden strategischen Konzeption kamen die Emsländer fast zwangsläufig zum Ziel. Die wichtige 2:1-Doppelführung wurde beharrlich ausgebaut, da kein Akteur leer ausging. „Man of the match“ war Martin Michalke, der im Einzel und Doppel (mit Reinhard Kuhlmann) dreimal punktete. Mit dem 9:5-Gesamtsieg kehrt Blau-Weiß postwendend in die Bezirksoberliga zurück.

1. Herrenbezirksklasse: Der ASV Altenlingen muss den Wiederaufstieg vertagen. Bei der 2:9-Niederlage gegen Union Lohne wurde die Mannschaft weit unter Wert geschlagen. Von sieben Fünfsatzspielen konnte der ASV nur zwei für sich entscheiden. Matthias Frese musste sogar zweimal im Entscheidungssatz passen. Lediglich Thorsten Hölscher war im Einzel und Doppel (mit Rafael Köster) erfolgreich.

2. Herrenbezirksklasse Nord: Was dem TV Meppen in der gesamten verkorksten Saison nicht gelungen war, schaffte die Mannschaft in der Relegation, nämlich mit einer erstklassigen Besetzung anzutreten. Ein ausgesprochener Luxuskader sorgte mit mühelosen Kantersiegen gegen den SV Langen (9:0) und den TV Papenburg (9:1) doch noch für den Klassenerhalt. Die beiden früheren Kreismeister Robert Pieper und Patrick Kämper gaben zusammen nur einen Satz ab.

Der TV Papenburg belegte mit dem 9:6-Erfolg gegen den SV Langen Platz zwei, was bei eventuellen Staffelkorrekturen nicht unerheblich ist. Die Basis dafür legten mit je zwei Zählern die extrem offensiv ausgerichteten Ralf Kuhlmann und Bernd Plüster, der sogar zweimal im Entscheidungssatz triumphierte. Beim SV Langen war mit Helmut Albers der erfahrenste Akteur auch der erfolgreichste.

2. Herrenbezirksklasse Süd: Olympia Laxten IV musste im Kampf um den Klassenerhalt nicht in der Relegation nachsitzen, da die SG Bramsche/SuS Darme und der Hoogsteder SV im Vorfeld einen Verzicht signalisiert hatten.