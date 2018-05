Gersten. Pech für Victoria Gersten und die Werderfreunde Emsland Süd sowie 1250 Zuschauer: Das Gastspiel des in Top-Besetzung angetreten Bundesligisten Werder Bremen musste nach 24 Minuten beendet werden. Aus Sicherheitsgründen wegen eines kräftigen Gewitters.

Die Emsländer hatten die Bremer mit viel Applaus begrüßt. Das Team um Max Kruse und Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic war gerade auf Touren gekommen, da musste die Parte abgebrochen werden.

Der Erstligist, der am Samstag die Bundesligasaison nach einem 2:1-Erfolg in Mainz als Elfter beendet hatte, führte in Gersten gegen eine Auswahl der Fußballmannschaften von Victoria Gersten, dem SV Wettrup, SV Bawinkel, Concordia Langen und SV Lengerich-Handrup mit 4:0. Die Tore für den Erstligisten erzielten Max Kruse, Milot Rashica, Johannes Eggestein und Thore Jacobsen.

