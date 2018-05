Gersten. Eigentlich dauert ein Fußballspiel mindestens 90 Minuten. Der freundschaftliche Vergleich zwischen einer Auswahl und dem Bundesligisten Werder Bremen bei Victoria Gersten vor 1250 Zuschauern musste am frühen Sonntagabend wegen eines Gewitters nach nur 24 Minuten beendet werden.

Gerstens Vereinschef Daniel Sabel und Ingo Lüttecke, Präsident der Werderfreunde Emsland Süd, die das Gastspiel des Bundesligisten gewonnen hatten, blickten betreten in die Runde. Die Enttäuschung war in den ersten Minuten groß, die Entscheidung, abzubrechen, aber richtig. Denn die Feuerwehr, so Lüttecke, hatte weitere Gewitter angekündigt. „Die Gefahr war zu groß. Die Sicherheit geht vor“, meinte Sabel, denn trotz des Gewitters harrten viele Fußballfans am Sportgelände aus. Bis zur Durchsage, dass nicht weitergespielt werde.

„Auf das Wetter haben wir keinen Einfluss“

„So viele ehrenamtliche Helfer haben viel Arbeit investiert“, meinte Lüttecke frustriert. Allein je 40 Helfer von Victoria Gersten und den Werderfreunden waren im Einsatz. „Alles hat geklappt. Aber auf das Wetter haben wir keinen Einfluss“, zuckte er mit den Schultern.

„So etwas haben wir hier noch nie erlebt“

Dennoch haben die rund 24 Minuten Fußball aus Anlass des 50-jährigen Bestehens von Victoria Gersten manches Fußballherz schneller schlagen lassen. „Das ist ein absolutes Highlight. So etwas haben wir hier noch nie erlebt. Davon können die Spieler noch ihren Enkeln erzählen“, stellte Klaus Freese fest, der mit Jens Breckweg für die Auswahlspieler von Victoria Gersten, SV Wettrup, SV Bawinkel, Concordia Langen und SV Lengerich-Handrup verantwortlich zeichnete. „Die Jungs sind nervös“, bekannte er vor dem Anpfiff.

Für Leo Röttgers erfüllt sich ein Traum

Für die Startelf erfüllte sich ein großer Wunsch, für den Gerstener Torwart Leo Röttger gleich ein Lebenstraum. Er ist nämlich bekennender Bremen-Anhänger und Mitglied der Werderfreunde Emsland Süd. Für den Keeper war es schon ein Glücksfall, dass Werder nach Gersten kommen sollte, ein noch größerer, dass er überhaupt für die Auswahl nominiert wurde. In der Startelf konnte sich Röttger gleich auszeichnen. Beifall brandete auf, als er nach knapp zehn Minuten den Schuss von Johannes Eggestein entschärfte. „Das war ein gutes Gefühl“, bekannte Röttger, der weitere Paraden folgen ließ. Besonders stolz war er, dass er auch bei einem Schuss von Zlatko Junuzovic, der nach Salzburg wechseln wird, auf dem Posten war. „Da habe ich etwas spekuliert.“ Bei den Schüssen ins lange Eck „ist man als Kreisklassentorwart machtlos“.

Kruse schießt das 1:0

Die Bremer, die mit Top-Besetzung angetreten waren, siegten mit 4:0. Die Tore erzielten Max Kruse mit Schuss von der Strafraumgrenze, Milot Rashica mit Flachschuss ins lange Eck, Johannes Eggestein nach Vorarbeit von Junuzovic und Thore Jacobsen per Flugkopfball. Der vierte Treffer war die letzte Aktion des Spiels.

Kohfeldt in der Gerstener Kabine

Röttger präsentierte sich stolz im Trikot seines Bremer Torwartkollegen Jiri Pavlenka, dessen Klasse-Paraden für ihn Vorbild sind. Nach dem Abpfiff bekannte Bremens Trainer Florian Kohfeldt in der Gerstener Kabine, dass er die weiteren 66 Minuten auch noch gern gespielt hätte. Doch das verhinderte der Wettergott.

Karten gültig beim „Tag der Fans“

Die Bremer um Sportchef Frank Baumann hatten für die Zuschauer noch ein kleines Präsent parat. Da es keinen Ausweichtermin mehr gebe, um das Spiel in Gersten zu wiederholen, behalten die Eintrittskarten Gültigkeit für den Bremer „Tag der Fans“ (11.8.), zu dem in diesem Jahr wohl ein namhafter Gegner aus Spanien erwartet wird.