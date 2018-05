Meppen. Die Tennissaison für die emsländischen Teams in der Landes- und Verbandsliga ist gestartet. Dabei konnten nur die Damen vom TC Bawinkel für einen Erfolg sorgen. Ein Unentschieden sprang für die Damen von BW Papenburg heraus. Die Herren von TC Lingen BW unterlagen mit 0:6.

Bei der klaren Lingener Niederlage in der Landesliga lieferte Lingens Marcel Teich noch die beste Leistung ab. Er verlor sein Einzel mit 1:6, 6:2 und 4:6. „Ich habe aus unterschiedlichen Gründen länger kein Tennis mehr gespielt und konnte daher den dritten Satz aufgrund von offenen Händen nicht mehr für mich entscheiden“, erklärte Teich. Seine Mannschaftskameraden verloren allesamt glatt in zwei Sätzen. Auch die Doppel gingen jeweils in zwei Sätzen verloren „Die Gegner hatten allesamt mehr Spielerfahrung und eine bessere Leistungsklasse als wir“, erklärte Teich. Sein Team ist schon am Sonntag in Bremen bei Stadtwerder erneut im Einsatz.

Die Tennisdamen von BW Papenburg spielten in der Verbandsliga zum Auftakt gegen den Club zur Vahr aus Bremen 3:3. „Das Spiel war extrem eng. Es hätte auch ein 4:2 werden können. Leider ist es nur ein Unentschieden geworden. Wir hoffen, auf unsere Leistungen aufbauen zu können“, kommentierte Spielerin Amelie Breer, die ihr Einzel mit 6:2 und 7:6 gewann. „Im zweiten Satz habe ich zwar gewackelt, aber nicht daran gezweifelt zu gewinnen“, so Breer. Knapp geschlagen geben musste sich Spitzenspielerin Henrieke Breer, die ihr Einzel mit 3:6, 6:3 und 5:10 verlor. Besser lief es für Lisa Albers, die sich an Position drei knapp in drei Sätzen durchsetzte. Ohne Chance war im vierten Einzel Papenburgs Spielerin Carina Springfeld. In den Doppeln sorgten Albers und Springfeld für den dritten Punkt. Die Breer-Schwestern verloren 5:7 und 6:7. Am Sonntag (9 Uhr) steht für die Papenburgerinnen beim TV RW Bremen die nächste Partie an.

In der Damen-Verbandsliga feierte der TC Bawinkel zum Auftakt bei der Spvg. Haste einen 5:1-Erfolg. Gleich alle vier Einzel gewannen Jennifer Pollmann, Linda Cordes, Christina Kohnen und Jacqueline Cordes. In den nicht mehr entscheidenden Doppeln verloren Kohnen und Brockmann im ersten Doppel mit 2:6 und 4:6. Im zweiten Doppel setzten sich Pollmann und Siebert mit 7:5 und 7:6 durch. Am Sonntag geht es bei Tennisverein Visbek II weiter (9 Uhr).