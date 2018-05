wrog Lingen. Wurde beim Spiel der 4. Kreisklasse Emsland-Süd zwischen BW Lünne II und RB Lingen am 4. Mai 2018 der Schiedsrichter von einem RB-Spieler geschlagen? Diese Frage muss demnächst das Sportgericht klären.

Klar ist, dass RB Lingen - die Mannschaft hatte in der gesamten Saison zuvor erst ein Spiel verloren - in Lünne in der 55. Minute schon wegen eines Platzverweises in der ersten Halbzeit nur noch zu Zehnt auf dem Platz stand und 0:3 zurücklag. Darüber, was dann passierte, gehen die Ansichten auseinander.

Schiedsrichter: Zwei Schläge mit der flachen Hand

„Der Lingener Spieler sei laut Spielbericht im Strafraum zu Fall gekommen. Für den Schiedsrichter war das aber kein Strafstoß“, teilte Spielausschussvorsitzender Reinhard Schröer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Als der Lingener Spieler dann protestierte, habe der Unparteiische laut Spielbericht ihn zunächst ermahnt und dann Gelb gezeigt. „Daraufhin soll der Schiedsrichter von dem Spieler zwei Schläge mit der flachen Hand versetzt bekommen haben“, sagte Schröer weiter. Einer habe das Auge, der andere die Unterlippe, die dann leicht geblutet habe, getroffen. Mit „glatt Rot“ habe der Schiedsrichter dann den Lingener des Feldes verwiesen. Als der Spieler dann von hinter der Bande weiter gemeckert habe, hätte er ihn ganz vom Sportplatz geschickt. Zivil- oder strafrechtliche Schritte gegen den Spieler behalte sich der Unparteiische laut Schröer vor.

Meer: Gedrückt und geschubst, aber nicht geschlagen

RB-Seniorenleiter Markus Meer hat das Spiel in Lünne gesehen. „Der Spieler hat den Schiedsrichter gedrückt und geschubst, aber er hat ihn definitiv nicht geschlagen“, schildert Meer die Szene in der 55. Minute. Seine Mannschaft wolle jedes Spiel gewinnen, um aufsteigen zu können. Der Lingener Spieler hat unter anderem schon höherklassig gespielt. Er sei schon während der gesamten Saison in der 4. Kreisklasse, nicht nur bei der Partie in Lünne, oft nur durch Fouls zu stoppen gewesen. „Angesichts des 0:3-Rückstandes und eines, aus unserer Sicht, nicht geahndeten elfmeterreifen Fouls hat sich bei ihm dann der Druck in einer Art und Weise entladen, die einfach nicht geht“, erklärt Meer. Dies hätte dem Spieler niemals passieren dürfen. RB Lingen habe eine schriftliche Entschuldigung des Spielers dem Schiedsrichter über den Staffelleiter zukommen lassen.

Zwischen drei Wochen und zwölf Monaten Sperre möglich

Meer rechnet mit einer Sperre für seinen Spieler. Wie lange diese ausfallen könnte, wird das Sportgericht zu entscheiden haben. Paragraf 43 der Rechts- und Verfahrensordnung des Niedersächsischen Fußballverbandes sieht für Tätlichkeiten jeder Art während des Spiels eine Sperre von drei Wochen bis zu 12 Monaten vor.