Lingen. Durchatmen bei der HSG Nordhorn-Lingen. Der Handball-Zweitligist kann endlich wieder mit größerem Kader trainieren. „Das erhöht die Qualität“, weiß Trainer Heiner Bültmann vor dem Spiel am Samstag um 19 Uhr bei den Rhein Vikings in Düsseldorf.

Luca de Boer und Lasse Seidel kamen schon beim 31:22-Heimsieg gegen Dessau-Roßlau wieder dosiert zum Einsatz. Seidel nur ganz kurz. Philipp Vorlicek schaute noch zu. Das Trio steht jetzt wieder zur Verfügung. Nur Alex Terwolbeck und Frank Schumann fallen weiter aus. Erstmals seit mehreren Wochen standen sich im Training wieder zwei Teams mit sechs Feldspielern gegenüber. „Wir mussten nicht mehr tricksen“, lacht Bültmann. „Das hat Spaß gemacht.“

Mickal sorgte für viel Gefahr

Damit verfügt das Zwei-Städte-Team auch im Spiel wieder über mehr Möglichkeiten. Kreisläufer de Boer kann wieder mit Toon Leenders den Innenblock bilden. Da Rückraumspieler Jens Wiese diese Aufgabe zuletzt gut gelöst hat, bleibt er Alternative, um de Boer Ruhepausen zu ermöglichen. Seidel kann auch im zentralen Rückraum eingesetzt werden. Auf Linksaußen hat Pavel Mickal zuletzt für viel Gefahr gesorgt.

23:15 in der Hinrunde

In Düsseldorf wartet eine schwere Aufgabe auf die Gäste, die natürlich den achten Tabellenplatz verteidigen wollen. Im Hinspiel setzten sie sich deutlich mit 23:15 durch.

Starker Gastgeber

Der Aufsteiger, der aus Neuss in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt umgezogen ist, spielt eine erwartet starke Saison. Mit dem 25:23-Erfolg beim Wilhelmshavener HV hat sich die Spielgemeinschaft aus dem Neusser HV und ART Düsseldorf bereits vier Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt gesichert. Keineswegs überraschend, denn Trainer Ceven Klatt verfügt über einen starken Kader mit mehreren Akteuren, die schon in der Bundesliga Erfahrung gesammelt haben, wie etwa Christian Hoße und Nils Artmann (beide Bergischer HC), Miladin Kozlina (GWD Minden, Teo Coric (TVB Stuttgart) oder Alexander Oelze, der bereits in der vergangenen Saison zu den „Wikingern“ kam. Der 34-Jährige spielte auch schon für Magdeburg, den Bergischen HC und Balingen-Weilstetten in der Bundesliga spielte.

Gefährlicher Angriff

„Es war klar, dass die Vikings nicht ganz unten reinrutschen würden“, erklärt Bültmann. Dafür sorgt auch der gefährliche Angriff mit Oelze, der beinahe regelmäßig im zweistelligen Bereich trifft. Er gilt als technisch versiert und clever im Abschluss. Auffällig ist auch Hoße im Rückraum.

Starker Torwart

In der Abwehr sorgt der auch physisch starke Kozlina im Innenblock für Stabilität. „Er weiß, wie es geht“, sagt Bültmann. Partner ist Heider Thomas. Dahinter steht mit Vladimir Bozic ein starker Torwart.

HSG will Tempo machen

Während die Vikings nur wenige Gegenstöße laufen, kann die HSG wieder auf Tempo setzen. Bültmann verfügt wieder über mehr Personal und kann entsprechend wechseln.