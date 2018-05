Gersten. Während der SV Meppen am Samstag bei der U23 von Werder Bremen seine Visitenkarte abgibt, gastiert das Aushängeschild der Grün-Weißen am Sonntag im Emsland: Einen Tag nach dem Saisonfinale beim FSV Mainz 05 tritt Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen in Gersten gegen eine Auswahl der Samtgemeinde Lengerich an. Die Partie wird um 17 Uhr angepfiffen.

Zustande gekommen ist das Aufeinandertreffen, nachdem der Fanclub „Werderfreunde Emsland Süd“, der bereits 2010 und 2014 die Auszeichnung zu Werders Fanclub des Jahres erhalten hatte, ein Gewinnspiel des Haupt- und Trikotsponsors im vergangenen Sommer gewonnen hat. Die Jury, bestehend aus den Werder-Profis Max Kruse, Fin Bartels und Robert Bauer, wählte aus allen Einsendungen das Video aus, in dem die „Werderfreunde“ ihre drei wertvollsten Werder-Momente zusammengestellt hatten. „Ohne große Ankündigung aus Bremen stand plötzlich fest, dass wir gewonnen haben. Innerhalb des Fanclubs machte es dann ganz schnell die Runde. Die Freude war natürlich bei allen riesig“, erzählt der Fanclub-Präsident Ingo Lüttecke.

Fanclub 2003 gegründet

Doch der Fanclub wird nicht selbst mit seinen Lieblingen auf dem Rasen stehen. Stattdessen läuft eine Samtgemeindeauswahl auf. Sie setzt sich aus Akteuren von Victoria Gersten, dem SV Wettrup, SV Bawinkel, SV Concordia Langen und SV Lengerich-Handrup zusammen. Nach dem Freundschaftsspiel gegen den SV Meppen vor einem Jahr, folgt somit der zweite Höhepunkt zum 70-jährigen Vereinsjubiläum der Gerstener. „So ein Spiel ist etwas ganz Besonderes“, gesteht Gerstens Vorsitzender Daniel Sabel. Da sich die „Werderfreunde“ im Jahr 2003 in Gersten gegründet hatten, ist die Nähe zu Victoria kaun verwunderlich.

Veljkovic angeschlagen

Ob alle Werder-Profis in Gersten mit an Bord sind oder die Nationalspieler so kurz vor der WM bereits zu ihren Nationalmannschaften fahren, steht noch nicht fest. Thomas Delaney (Dänemark), Ludwig Augustinsson (Schweden) und sehr wahrscheinlich auch Milos Veljkovic (Serbien) werden in Russland dabei sein. Veljkovic steht in Mainz wegen einer Knöchelblessur nicht im Kader.

Tickets für die Partie gab es ausschließlich in Gersten zu kaufen. Weil noch nicht alle Karten vergriffen sind, bieten die Werderfreunde am Samstag, 10 bis 12 Uhr, einen weiteren Vorverkauf in Gersten an. Sollten danach noch Karten verfügbar sein, wird es am Spieltag doch eine Tageskasse geben.