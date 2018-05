Horneburg. Vollauf gerecht geworden sind Christina Penning (SC Osterbrock) und Martin Janning (SV Union Meppen) am vergangenen Samstag ihren Favoritenrollen bei den Werferfünfkampf-Niedersachsenmeisterschaften.

Mit deutlichem Vorsprung sicherten sich die beiden Emsländer in Horneburg (Landkreis Stade) die Landestitel in der Addition der besten Leistungen aus Hammer-, Speer-, Diskus- und Gewichtswurf, sowie dem Kugelstoßen.

So glänzte Penning in der Altersklasse W30 mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 2874 Punkten und verwies mit über 400 Zählern Vorsprung ihre Dauerrivalin Yasmin Homeyer (Jahn Brinkum) deutlich auf den Vizerang. Nicht weniger eindrucksvoll dominierte Janning die M60 auf der Sportanlage Blumenthal. Am Ende erreichte er mit 3556 Punkten über 500 Zähler mehr als Vizemeister Ingo Kaun (MTV Aurich). „Bereits nach drei Disziplinen wusste ich, dass ich hier gewinnen kann“ freute sich der Unioner ausgelassen nach den Titelkämpfen.

Denkbar knapp verpasste dagegen Ralf Pahl von der LG Emstal Dörpen in der M50 die Meisterehren. Mit seinen erreichten 3329 Punkten fehlten ihm nur 19 Zähler, im Werferfünfkampf 90 Zentimeter im Speerwurf oder 48 Zentimeter im Kugelstoßen, um Niedersachsenmeister Sven Suhling (TuS Huchting) den Titel streitig zu machen.

Ebenfalls mit Silber im Gepäck konnten auch Johannes Dickebohm und Ulrich Krone vom SC Osterbrock die Heimreise antreten. Doch während Dickebohm in der M30 genau 2557 Punkte erreichte und äußerst zufrieden mit der Wettkampfpremiere bei den Werferfünfkämpfern war, haderte Krone nach 2532 Punkten mit dem Vizerang in der M45. Auch Gerd Kuhnke vom TV Rütenbrock zeigte sich unzufrieden mit seinen 2106 Punkten und dem Bronzerang in der M75. Im Vorfeld hatte sich der älteste emsländische Teilnehmer eine deutlich höhere Punktzahl erhofft.

Stefan Kremer (4.Platz-M30-2287Pkt.) und Michael Stroot (5.Platz-M30-2033Pkt.) vom TV Rütenbrock, sowie Matthias Kuhrs (5.Platz-M40-1825Pkt.) vom SC Osterbrock komplettierten das emsländische Starterfeld in Horneburg.