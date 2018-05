Papenburg. Bei bestem Frühsommer-Wetter sind die Leichtathleten am Sonntag im Papenburger Waldstadion mit den Ems-Vechte-Meisterschaften der Jugend, Frauen und Männer, sowie den Bezirksmeisterschaften der Altersklassenathleten in die emsländische Bahnsaison gestartet.

Erfolgreichster Verein der Einzel-Meisterschaften der Leichtathletikkreise Grafschaft Bentheim und Emsland wurde der VfL Lingen. Mit 18 Gold-, neun Silber- und fünf Bronzemedaillen verwiesen die Lingener den SV Sparta Werlte (11/6/5), die LG Papenburg-Aschendorf (10/11/6) und den SV Union Meppen (9/4/4) deutlich auf die Folgeränge im Medaillenspiegel.

Julia Todt erfolgreichste Einzelathletin

Mit gleich dreifachem Einzelgold wurde Julia Todt vom SV Union Meppen zur erfolgreichsten Einzelathletin der Titelkämpfe. Die Meppener Mehrkämpferin sicherte sich die Meisterehren im 80 Meter Hürdensprint (12,76 Sek.), im Hochsprung (1,51 m) und im Speerwurf (30,37 m) der Altersklasse W15. Im Weitsprung (4,75 m) musste sie sich nur ihrer Teamgefährtin Lana Teiken (4,99 m) geschlagen geben und wurde Vizemeisterin. Ebenfalls drei Einzeltitel erreichte auch Thorben Finke vom SV Sigiltra Sögel. Allerdings traf der Sögeler, nach seinen Siegen im 100 Meter Sprint (13,26 Sek.) und im Weitsprung (4,76 m), als einziger Starter über 300 Meter (47,05 Sek.) auf keinerlei Konkurrenz und stand somit bereits vor dem Startschuss als neuer Ems-Vechte-Meister der Altersklasse M14 fest. Dieses Schicksal ereilte auch Dreifach-Meisterin Patricia Hansmann vom VfL Lingen. Während sie sich über 100 Meter (12,70 Sek.) noch erfolgreich gegen die angetretene Konkurrenz durchsetzen konnte, traf sie über 200 Meter (26,71 Sek.) und im 100 Meter Hürdensprint der weiblichen U20 auf keinerlei Kontrahentinnen.

Amelie Vedder für Deutsche Jugend-Meisterschaften qualifiziert

Eine besondere Krönung ihres 400 Meter Meistertitels der U18 ist dagegen Amelie Vedder vom SV Union Meppen gelungen. In 58,73 Sekunden qualifizierte sie sich gleich im ersten Rennen der Saison für die Deutschen Jugend-Meisterschaften vom 27. bis 29. Juli in Rostock. Äußerst knapp verpassten dagegen Patricia Hansmann, Jasmin Wulf, sowie Anne und Ute Borgmann im Trikot der Startgemeinschaft Ankum-Lingen-Werlte im 4x100 Meter Staffelrennen der Frauen die Qualifikationsnorm der U23-DM (30. Juni und 1. Juli in Heilbronn). Nach 49,24 Sekunden war das kreisübergreifende Staffelteam nur 24 Hundertstel Sekunden langsamer als die geforderte Norm.

Nur bedingt konnten dagegen die emsländischen Altersklassenathleten bei den zeitgleich stattfindenden Bezirksmeisterschaften ihren Heimvorteil nutzen. In den 72 ausgeschriebenen Wettbewerben sicherten sie sich insgesamt 19 Meistertitel, neun Vizemeisterschaften und einen dritten Platz. Mit den Bezirkstiteln im Kugelstoßen (10,85 m) im Diskuswurf (30,27 m) und im Speerwurf (44,79m) der Altersklasse M40 wurde Andreas Obermüller von der LG Papenburg Aschendorf zum fleißigsten Medaillensammler der Bezirksmeisterschaften Weser-Ems.