Gleich 16 Sprint-Staffelteams kämpfen am Sonntag um die Meistertitel im Papenburger Waldstadion. Foto: Carsten Nitze

Papenburg. Gleich drei Einzelmeisterschaften finden an diesem Wochenende in der Leichtathletik statt. So kämpfen die vielseitigsten Werfer am Samstag in Horneburg (Landkreis Stade) um die Niedersachsentitel im Werferfünfkampf. Am Sonntag ab 11 Uhr eröffnen die Ems-Vechte-Einzel-Meisterschaften der Jugendlichen, Frauen und Männer sowie die Masters-Bezirksmeisterschaften Weser-Ems im Waldstadion in Papenburg die Bahnsaison im Emsland.