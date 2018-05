Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen will sich am Freitag ab 19.30 Uhr für diese Saison mit einem Sieg aus der Emslandarena verabschieden. Der Gastgeber hofft auf Revanche für die 28:32-Hinrundenniederlage gegen den Dessau-Roßlauer HV.

Gleichzeitig sollen natürlich die Serie von sechs sieglosen Spielen (zwei Punkte) beendet und der achte Tabellenplatz gefestigt werden. Bei einer Niederlage würden die Gastgeber auf Rang neun rutschen. Die personelle Situation bleibt schwierig. Luca de Boer, Alex Terwolbeck und Frank Schumann werden weiter verletzt fehlen. Bei Lasse Seidel gibt es einen kleinen Lichtblick. „Vielleicht reicht es“, meint Trainer Heiner Bültmann. Das gilt auch für Philipp Vorlicek, der sich beim 23:28 in Balingen am Knie verletzt hat. Von den Blessuren der weiteren Spieler will der Coach gar nicht reden.

„Müssen alles reinhauen“

„Wir müssen alles reinhauen“, weiß Bültmann. Wenn das wie gegen Essen und lange Phasen in Balingen gelinge, „haben wir gute Chancen.“ Dabei setzt er natürlich auf die Unterstützung des Publikums. Es wird eine stattliche Kulisse erwartet. Rund 2000 Karten sind bereits im Vorverkauf abgesetzt. Es gibt also auch noch Sitzplätze.

Gast machte Klassenerhalt perfekt

Der Gast aus Sachsen-Anhalt kann ohne Druck aufspielen. Der Tabellenzwölfte, der auswärts 13:19 Punkte gesammelt hat, hat mit dem knappen 25:24-Sieg gegen Saarlouis den Klassenerhalt vorzeitig perfekt gemacht. Damit ist das Saisonziel erreicht.

Drei Siege in der Rückrunde

Allerdings machte die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas eine Achterbahnfahrt mit. Sie rutschte zunächst bis auf Platz 17 ab, arbeitete sich bei zehn Spielen ohne Niederlage Schritt für Schritt auf Platz fünf vor, ist dann aber wieder zurückgefallen. Rund um den Jahreswechsel kassierte sie sechs Niederlagen in Serie. In der Rückrunde verzeichnete das Team gerade erst drei Siege.

Dessau-Roßlau profitiert auch von der Jugendarbeit in Magdeburg, Berlin und Leipzig. Neben jungen Talenten stehen sechs Tschechen im Team, das als sehr zweikampfstark gilt. Im Rückraum trifft der Ex-Magdeburger Vincent Sohmann viele gute Entscheidungen. Auf der rechten Seite sorgt Johannes Wasielewski für Gefahr. Kapitän Florian Pfeifer ist Abwehrchef.