Lingen. Torwartwechsel bei der HSG Nordhorn-Lingen. Für die neue Saison hat der Handball-Zweitligist den 25-jährigen niederländischen Nationalspieler Bart Ravensbergen vom französischen Zweitligisten Selestat AHB (Alsace Handbal) verpflichtet. Fabian Kaleun wird das Zwei-Städte-Team nach vier Jahren verlassen und sich verstärkt um seine berufliche Entwicklung kümmern.

Ravensbergen, der einen Vertrag zunächst für ein Jahr unterzeichnete, wird das neue Torwartgespann mit Björn Buhrmester bilden. „Bart wird uns voranbringen“, ist Trainer Heiner Bültmann sicher. Denn der Sportmarketing-Student an der Johan-Cruyff-Akademie für Leistungssportler, an der auch sein künftiger Mitspieler Nicky Verjans studiert hat, verfügt über reichlich Erfahrung. Dazu gehören über 40 Länderspiele für die Niederlande, bei der er mit Gerrie Eijlers (früher Minden, Magdeburg) ein Tandem bildet, aber auch die Partien in der starken ersten und zweiten französischen Liga.

Vor zwei Jahren bei der HSG trainiert

„Ich beobachte Bart schon einige Jahre und freue mich, dass er nun zur HSG kommt. Er verfügt über starke Reaktionen und eine gute Zusammenarbeit mit der Abwehr“, erklärt Bültmann. Ravensbergen hat vor zwei Jahren zwei Tage bei der HSG mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. Von der Nationalmannschaft kennt er Nicky Verjans, Alec Smit, Patrick Miedema und Toon Leenders, mit dem er bei Bevo HC Panningen spielte. Ravensbergen, der in Voorschoten geboren wurde und auch für Hellas (Den Haag) aktiv war, ist der fünfte Niederländer im Kader des Zwei-Städte-Teams.

Gespannt auf große Zuschauerkulisse

Der 25-Jährige ist gespannt auf die Aufgabe und die große Zuschauerkulisse. „Vor zwei Jahren habe ich ein Spiel der HSG gesehen und war schon damals beeindruckt von den vielen Fans und der großen Leidenschaft, die sie für ihr Team haben. Ich freue mich schon sehr darauf, in dieser Atmosphäre zu spielen“, erklärt er. „Es war immer ein Traum für mich, in Deutschland zu spielen“, will er möglichst schnell in der Region heimisch werden. Er ist sicher, dass die HSG über viel Qualität verfügt.

Auslandssemester in Singapur

Fabian Kaleun, der 2014 vom SV Mecklenburg-Schwerin zur HSG gekommen ist, legt seinen Schwerpunkt auf die berufliche Weiterentwicklung. Der Student der Wirtschaftsinformatik (in Lingen) wird ein Auslandssemester in Singapur einlegen und lässt seine sportliche Zukunft danach offen.