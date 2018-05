Lingen. Justus Funke-Rapp spielt seit sieben Jahren Tennis, geht für den TC Lingen Blau-Weiß an den Start und ist auf dem Vormarsch.

Beim LBS-Jugendmasters, welches das regionale Ranglistenturnier der Region Nordwest darstellt, sicherte sich Funke-Rapp Anfang April Platz drei im gut besetzten Teilnehmerfeld. Gemeinsam mit Justus Hendriksen und Mads Rosowski sicherte sich der Lingener die Regions-Winterrunde der U12.

Mit Rosowski geht der Lingener auch in der Sommersaison für den TC Lingen Blau-Weiß an den Start. Vor zwei Jahren landete der Zehnjährige im Doppel gemeinsam mit Justus Hendriksen auf Platz zwei bei der Niedersachsenmeisterschaft. Mit Hendriksen spielt Funke-Rapp auch im Schulteam des Georgianums, mit dem er in dieser Saison viel vorhat. Nach einem Sieg in der ersten Runde lautet das Ziel das Landesfinale in Hannover. Hendriksen ist allerdings derzeit noch verletzt, weshalb beide in der Sommersaison auch nicht gemeinsam im Team von BW Lingen auftreten. „Ich freue mich darauf, wenn er wieder spielen kann“, sagt Justus.

Funke-Rapp findet den Tennissport abwechslungsreich. „Manchmal spiele ich longline, manchmal Stops, Slice oder Cross.“ Eine ganz besondere Stärke scheint bei ihm der mentale Bereich zu sein. „Ich kann mich gerade sehr gut selbst motivieren, auch wenn ich hinten liege. Meine letzten Match-Tiebreaks konnte ich für mich entscheiden“, kommentiert der Lingener.

Dreimal pro Woche trainiert Funke-Rapp und hat dabei klare Vorstellungen, was er noch verbessern möchte. „Ich möchte an meiner Ausholbewegung und Griffhaltung an der Vorhand weiterarbeiten, um den Ball noch sicherer reinzuspielen.“ Auch klare Ziele hat der Zehnjährige: „Ich möchte in dieser Saison einen Gegner aus den Top 10 in Niedersachsen schlagen.“

Beim TC Lingen Blau-Weiß liebt Justus das leckere Essen und die Möglichkeit, in der eigenen Halle zu trainieren. „Ich freue mich bei den Heimspielen immer auf das leckere Essen im Klubhaus. Insgesamt gefällt mir, dass wir eine Halle mit drei Plätzen haben, sodass wir hier auch im Winter spielen können.“