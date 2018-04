Freuten sich gemeinsam über den gelungenen Saisonstart: (v.l.) Christian & Yvonne Kuhl (beide Trainer TuS Haren), Philine Raether (LC Nordhorn), Nele Heymann (TuS Haren), Rieke Emmrich (LC Nordhorn) und Birger Wieking (Trainer LC Nordhorn). Foto: Carsten Nitze

Molbergen. Mit sechsfachem Edelmetall sind die emsländischen Leichtathleten am Sonntag bei den Niedersachsenmeisterschaften der Langstaffeln und Langstrecken in Molbergen in die diesjährige Bahn-Saison gestartet.