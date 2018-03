Eine Topleistung zeigte Anatoli Wolfram (Concordia Emsbüren). Foto: G. Bruns

Meppen. Von acht emsländischen Mannschaften marschierten sechs in das Viertelfinale des Tischtennis-Bezirkspokals. Hinzu kommt Union Meppen in der Leistungsklasse Damen B per Freilos.