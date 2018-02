Nachwuchsleichtathleten scheitern in Halle in den Vorläufen MEC öffnen

Erreichten den 23. Platz im 4x200 Staffelsprint: (v.l.) Patricia Hansmann, Maria Brinkmann, Ute Borgmann und Kira Wittmann von der Stg. Ankum/Lingen/Werlte. Foto: Reinhard Frericks

Halle/Saale. Im Bereich ihrer Möglichkeiten sind die emsländischen Nachwuchsleichtathleten am Samstag bei den 50. Deutschen-Jugend-Hallen-Meisterschaften geblieben. Angesichts stärkster nationaler Konkurrenz mussten sich die vier teilnehmenden Emsländerinnen in Halle an der Saale bereits nach den Qualifikationsläufen von den Meisterschaften verabschieden.