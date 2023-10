Einige Schlangen kränkeln noch Zwei Königspythons aus Walchum haben neue Besitzer Von Sebastian Jaspers | 18.10.2023, 10:02 Uhr Dr. Heike Weber vom Tierpark Nordhorn mit einer der gefundenen Königspythons aus dem Emsland. Foto: Franz Frieling up-down up-down

Die Schlangen, die im Sommer in Walchum gefunden wurden, haben unlängst Einzug in den Tierpark Nordhorn erhalten. Zwei Königspythons wurden mittlerweile an neue Besitzer abgegeben. So geht es den anderen Schlangen.