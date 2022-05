Die Ausstattung des Umbaus wurde auf die ein- bis dreijährigen Kinder der Krippengruppe im Neuleher Kindergarten St. Marien angepasst. FOTO: Insa Pölking Kindergarten St. Marien erweitert Umbau fertiggestellt: Zusätzliche Krippengruppe für Kinder aus Neulehe und Lehe Von Insa Pölking | 15.05.2022, 17:28 Uhr

Der steigende Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen hat die Gemeinden Lehe und Neulehe vor gut einem Jahr dazu bewegt den Kindergarten St. Marien in Neulehe zu erweitern. Nun ist der Umbau fertig und soll am Sonntag, 22. Mai, offiziell eingeweiht werden.