Mehrere Fälle in vergangener Woche Werkzeug gestohlen: Polizei meldet weitere Einbrüche in Heede Von Mirco Moormann | 21.11.2022, 09:20 Uhr

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in das Feuerwehrhaus in Heede eingebrochen. Im selben Zeitraum gab es weitere Vorfälle im Gewerbegebiet. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang besteht.