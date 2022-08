Die Schleusen in Herbrum (Foto) und Heede werden nicht wie geplant im September 2022 gesperrt. FOTO: Hermann Hinrichs (Archiv) up-down up-down Wegen Dürre am Rhein Sperrung der Schleusen im nördlichen Emsland verschoben Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.08.2022, 15:27 Uhr

Ursprünglich sollten die Schleuse Bollingerfehr in Heede und die Schleuse Herbrum in Papenburg im nördlichen Emsland wegen notwendiger Arbeiten Anfang September gesperrt werden. Die Arbeiten werden aber wegen der Dürre in Deutschland verschoben.