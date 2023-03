Foto: Christoph Assies Arbeitskampf an Schleuse in Heede Warnstreik: Das sind die Folgen für den Schiffsverkehr im Emsland Von Christoph Assies | 27.03.2023, 15:08 Uhr

Für 10,5 Prozent mehr Lohn hat die Gewerkschaft Verdi am Montag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Im Emsland sollte es den Binnenschiffsverkehr, unter anderem mit einem Arbeitskampf an der Schleuse Bollingerfähr, treffen. Etwa 80 Teilnehmer versammelten sich dort am Dortmund-Ems-Kanal.