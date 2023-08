Am 19. August wurde das erste Exemplar eines Königspythons im Bereich der Hasselbergstraße in Walchum entdeckt. Am Freitag, 25. August, sammelte die Feuerwehr Dersum einen weiteren Python in diesem Bereich ein. Nur zwei Tage später waren es direkt vier Tiere, die im gleichen Gebiet gefunden und von der Feuerwehr eingesammelt wurden.

Schlangen wurden zum Tierpark Nordhorn gebracht

Zu diesen sechs Pythons gesellten sich dann am Montag gegen 15.30 Uhr zwei weitere. Wieder sammelte die Feuerwehr die Würgeschlangen, die nach Aussage eines Feuerwehrsprechers eigentlich ungefährlich sind, im Bereich Hasselbrock ein. Die Tiere wurden, so wie ihre zwischen 70 und 150 Zentimeter langen Artgenossen zuvor, in den Tierpark nach Nordhorn gebracht.

Peta fordert Haltungsverbot exotischer Tiere

Woher die Schlangen stammen, ist derzeit völlig unklar. Es wird vermutet, dass sie in Walchum im Gebiet Hasselbrock in der Umgebung eines Badesees nahe der niederländischen Grenze ausgesetzt wurden. Die Polizei ermittelt, während die Tierrechtsorganisation Peta anlässlich des Falles ein generelles Haltungsverbot exotischer Tiere fordert.