Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dersum haben keine Ahnung, woher die exotischen Reptilien kommen und wieso sie immer wieder in der Ortschaft Hasselbrock gefunden werden. Diesmal fanden sie gegen 14.30 Uhr vier Würgeschlangen unweit eines Teiches an der Hasselbergstraße, in dem bereits am 19. August ein Königspython entdeckt wurde.

Mit Schaufel und Fangnetz fingen die Einsatzkräfte die vier Schlangen. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr

Am vergangenen Freitag wurde ebenfalls eine Würgeschlange in dem Gebiet entdeckt und von der Feuerwehr eingefangen. Damit erhöht sich die Anzahl der gefundenen Schlangen auf sechs Tiere in den letzten zwei Wochen.

Alle gefangenen Schlangen gehören zu den Würgeschlangen und sind nicht giftig. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr

Die Feuerwehr brachte die Schlangen, so wie bei den letzten beiden Einsätzen in den Zoo nach Nordhorn. Ob die Polizei Ermittlungen wegen der ausgesetzten Tiere aufgenommen hat, ist bisher nicht bekannt.