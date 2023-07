Bereits seit 2007 betreibt Rudolf Evers (rechts) eine Erd-Wärmepumpe in seinem Haus in Steinbild im Emsland. Links zu sehen ist Peter Schröder, Prokurist und technischer Geschäftsführer bei der Firma Cordes in Steinbild. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Rudolf und Elisabeth Evers berichten Wärmepumpe in Dörpen läuft seit 16 Jahren fast ohne Störung Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.07.2023, 05:59 Uhr

Wer glaubt, Wärmepumpen gibt es erst seit wenigen Jahren, sollte mit Rudolf und Elisabeth Evers sprechen. Das Ehepaar nutzt in ihrem Haus in Kluse-Steinbild im Emsland bereits seit 16 Jahren eine Wärmepumpe. Sie waren damals eine der ersten in der Region, die auf diese Technik gesetzt haben. Was leistet die Heizung im Vergleich zu heute, was nicht? Wie hoch ist der Stromverbrauch?