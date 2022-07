Zu einem Zimmerbrand musste am Dienstagnachmittag die Feuerwehr Dörpen ausrücken. FOTO: Michael Gründel (Symbolfoto) up-down up-down Rauchgasvergiftung Vier Menschen bei Zimmerbrand in Dörpen verletzt Von Christian Belling | 05.07.2022, 17:10 Uhr

In Dörpen ist es am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus zu einem Feuer gekommen. Vier Menschen erlitten Verletzungen.