Die Siloabdeckplanen, die schon seit Jahren dort zu liegen scheinen, zersetzen sich bereits. Archivfoto: Kristina Roispich up-down up-down Kritik an Landkreis Verwitterte Plastikplanen in Dörpen – für die Linke „ein Skandal“ Von Kristina Roispich | 19.04.2023, 08:39 Uhr

In einem Waldstück in Dörpen zerfallen seit Jahren mehrere große Plastikplanen vor sich hin. Doch der Landkreis will sie wegen des „unverhältnismäßigen Aufwands“ nicht beseitigen. Dafür erntet er nun Kritik von den Linken im Emsland.