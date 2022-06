Alois Soring FOTO: Archiv up-down up-down Versammlung der Gewerkschaft Nordland-Betriebsrat wehrt sich gegen UPM-Plan zum Ausstieg aus Flächentarif 16.01.2013, 10:26 Uhr

Betriebsräte und Gewerkschafter kämpfen weiter gegen den Plan des finnischen UPM-Konzerns, an seinen Papier erzeugenden Standorten in Deutschland aus der Bindung an den Flächentarifvertrag der Arbeitgeberverbände auszusteigen. Wie berichtet, betrifft das auch etwa 1200 Mitarbeiter der Nordland Papier GmbH in Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) laden deshalb heute um 17.30 Uhr zu einer Versammlung der Gewerkschaftsmitglieder von Nordland Papier in die Aula des Schulzentrums in Dörpen ein. In der Belegschaft herrsche „völlige Verunsicherung“, sagt der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von UPM Deutschland und Betriebsratschef bei Nordland Papier, Alois Soring, im Interview mit unserer Zeitung,