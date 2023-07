Zu einem Verkehrsunfall mit einer Kettenreaktion ist es am Freitag auf der B70 bei Dörpen gekommen. Foto: NWM-TV up-down up-down Vier Fahrzeuge involviert Verkehrsunfall auf der B70 in Dörpen löst Kettenreaktion aus Von Julia Mausch | 07.07.2023, 15:33 Uhr

Ein Auffahrunfall hat in Dörpen am Freitagmittag eine Kettenreaktion ausgelöst. Am Ende waren in den Unfall zwei Autos, ein Transporter und ein Lastwagen involviert.