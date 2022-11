Die Polizei sucht nach einem Feuer an der Grundschule in Dörpen nach Zeugen. Symbolfoto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down Polizei sucht Zeugen Vandalismus an Grundschule Dörpen: Fassade durch Feuer beschädigt Von Mirco Moormann | 22.11.2022, 11:12 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte an der Grundschule in Dörpen Feuer entzündet. Dabei ist ein Schaden am Schulgebäude entstanden.