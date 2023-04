Der Papierhersteller UPM Nordland in Dörpen hat zehn Auszubildende feierlich losgesprochen. Das Foto entstand im vergangenen November bei der Inbetriebnahme des neuen Gaskraftwerkes. Archivfoto: Christian Belling up-down up-down Zehn neue Fachkräfte UPM Nordland Papier in Dörpen spricht diese Auszubildenden los Von Christian Belling | 24.04.2023, 07:02 Uhr

Zehn neue Fachkräfte haben bei UPM Nordland Papier in Dörpen ihre Ausbildung erfolgreich beendet. In einer internen Lossprechung wurden sie feierlich in die Berufswelt verabschiedet.