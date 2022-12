Drei große Projekte mit Millionen-Investition wurden in diesem Jahr umgesetzt. Doch nicht alle fanden ihr gewünschtes Ende. Foto: UPM Nordland, Insa Pölking, Jürgen Eden up-down up-down Jahresrückblick 2022 UPM, Dünenbad, Rathaus: Nicht alle Millionenprojekte in Dörpen fertiggestellt Von Kristina Roispich | 27.12.2022, 09:55 Uhr

Bauprojekte in Millionenhöhe mit Strahlkraft teils weit über die Samtgemeindegrenzen hinaus prägten das vergangene Jahr in Dörpen. Wir geben einen Überblick, was fertig wurde – und was nicht.