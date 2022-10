In Walchum ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Ein Mensch schwer verletzt Unfall: Zusammenstoß zwischen Auto und Roller in Walchum Von Harry de Winter | 26.10.2022, 14:08 Uhr

In Walchum in der Samtgemeinde Dörpen ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto war mit einem Roller zusammengestoßen.