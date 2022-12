Bewaffnet und mit Maske im Gesicht überfiel ein unbekannter Täter die Tankstelle in Heede. Symbolfoto: Antonio Gravante/imago up-down up-down Zeugen gesucht Überfall auf Tankstelle in Heede: Täter bedroht Mitarbeiter mit Waffe Von Anna Niere | 16.12.2022, 12:43 Uhr

Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein unbekannter Täter den Angestellten einer Tankstelle in Heede am Donnerstagabend aufgefordert, ihm Bargeld zu geben. Mit dem dreistelligen Betrag in der Tasche ist der Mann verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.