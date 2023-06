Bei Mäharbeiten m Hövelweg in Kluse kam es am Freitagabend zu einem Brand. Symbolfoto: dpa up-down up-down Mehreren zehntausend Euro Schaden Traktor samt Mähwerk gerät in Kluse in Brand Von Daniel Gonzalez-Tepper | 10.06.2023, 09:45 Uhr

In Kluse in der Samtgemeinde Dörpen ist am Freitagabend ein Traktor samt Mähwerk in Brand geraten. Der Schaden ist hoch.